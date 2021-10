Pioggia su Palermo, disagi e strade allagate

PALERMO – La pioggia che si è abbattuta sul capoluogo siciliano sta provocando disagi alla circolazione. Strade allagate nella statale 113 compresa fra Acqua dei Corsari e il comune di Ficarazzi. In via Ficarezelli, in direzione di via Messina Marine, il traffico è paralizzato a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion.

Autocarro incastrato

L’autocarro si è incastrato nell’entrata fognaria presente sulla sede stradale. Alcune auto sono così rimaste bloccate nel traffico. In azione i vigili del fuoco, per cercare di liberare il mezzo pesante e consentire lo sblocco della circolazione. Gli allagamenti stanno interessando diverse zone della città, con particolare riguardo alle periferie. Un fiume d’acqua viene segnalato in via Ernesto Basile, all’altezza dell’Università. Livello dell’acqua molto alto anche nella borgata marinara di Mondello, allo Zen e in via Ugo La Malfa.

Zone della città paralizzate

Le piogge hanno invaso inoltre la sede stradale di via Parlavecchio, nei pressi della facoltà di Medicina. Acqua alta come capita sempre in via Imera. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il raccordo autostradale di viale Regione Siciliana, dove si segnalano allagamenti nei pressi del ponte Corleone. L’acqua ha invaso la strada anche in diversi tratti dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI