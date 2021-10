Palermo tra i rifiuti, all’Albergheria auto sommersa dalla spazzatura

IN VIA BARONIO MANFREDI

PALERMO – Diverse le zone di Palermo sommerse dai rifiuti. Non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà neanche l’ultima. Eppure oltre i sacchetti, si trova di tutto: sedie, materassi matrimoniali, frigoriferi, mobili. Nel quartiere Albergheria, a piazza Baronio Manfredi, ancora una volta, i rifiuti hanno invaso gran parte della piazza. Ma non è tutto, anche un’auto è stata abbandonata vicino i cassonetti.

L’auto sommersa dai rifiuti

A distanza di giorni la Panda blu è stata sommersa dai rifiuti. Rimaste disattese le segnalazioni da parte dell’associazione Comitati Civici Palermo. “Sono trascorsi inutilmente dieci giorni dalla nostra segnalazione – commentano – e l’auto abbandonata a piazza Baronio Manfredi adesso non si vede quasi: è ricoperta dai rifiuti. Chiediamo la bonifica del sito con la rimozione dell’auto e degli ingombranti con l’auspicio che la zona venga sottoposta a controlli costanti”.

La situazione è spesso oggetto di polemiche e denunce da parte anche di alcuni cittadini stanchi di assistere al degrado che avvolge il quartiere, ancora di più in un’area inserita nel percorso Arabo-normanno riconosciuto patrimonio Unesco, dunque meta di turisti e visitatori.



