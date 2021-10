Vaccini, medici famiglia: “Subiamo pressioni e minacce”

“Stiamo subendo pressioni enormi da parte dei pazienti: abbiamo avuto minacce dirette, anche da parte di studi legali, per certificare che non possono fare il vaccino“. A dichiararlo è Domenico Crisarà, vicepresidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) ad Agorà su Rai Tre.

Crisarà ha anche parlato del boom dei certificati medici dovuti all’obbligo di Green pass per lavorare: “È vero che c’è stato un incremento di certificati medici per non andare a lavoro, ma se confrontato alla settimana precedente all’8 si tratta di un 6% di differenza. Inoltre è andato di pari passo con i primi sbalzi di temperatura e l’inizio del periodo influenzale. Comunque, il dubbio che vi sia qualcosa dietro, rimane“.



