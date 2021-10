Alluvione, la tragedia: trovato il corpo di Angela

SCORDIA – Il miracolo purtroppo non c’è stato. Un evento impossibile che i cittadini di Scordia hanno chiesto nelle loro preghiere purtroppo non è avvenuto. Il corpo di Angela Caniglia, la 61enne dispersa da domenica, è stato ritrovato in un fondo agricolo. Dopo giorni e giorni di ricerche da parte di squadre specializzate arrivate da Catania e Ragusa in contrada Ogliastro nella piana di Catania il tragico ritrovamento è avvenuto.

La donna, assieme al marito Sebastiano Gambera, era stata travolta dalla furia dell’acqua domenica pomeriggio. Stavano rientrando da Catania. La coppia viaggiava su una Ford Fiesta, quando sono scesi dall’auto perché rimasti bloccati la forza della corrente li ha trascinati via. Sono stati altri automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco a lanciare l’allarme e a raccontare quei drammatici momenti.



Lunedì è stato ritrovato il cadavere di Sebastiano Gambera a due chilometri da dove risultavano dispersi. Ieri il giubbotto della donna è stato trovato in un agrumeto di contrada Leonella, non lontano dal posto dove era stato trovato il marito. Oggi

Salgono quindi a tre le vittime dell’alluvione. Martedì a Gravina di Catania è morto il 53enne Paolo Grossidonio. Anche lui è morto annegato dopo essere stato investito da un vero e proprio torrente.



