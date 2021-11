Catania, plafoniera si stacca per il maltempo: ferito uno studente

CATANIA. Uno studente del terzo anno del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania stamane è stato colpito da una plafoniera che, probabilmente a causa di infiltrazioni d’acqua per le abbondanti piogge, si è staccata dal soffitto. Colpita di striscio anche una sua compagna di classe. I due giovani sono stati trasportati nel Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove sono state riscontrate alcune escoriazioni. L’episodio a pochi giorni dal crollo di parte del tetto, avvenuto nottetempo il 10 novembre scorso, in un altro Liceo Scientifico della città, il ‘Boggio Lera’, nel centro storico del capoluogo etneo, dve alcune aule sono state dichiarate inagibili. Lunedì scorso centinaia di studenti del Liceo ‘Boggio Lera’ sono scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza.



