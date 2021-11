Sbanda e sfonda il guardrail: traffico paralizzato da Messina verso Palermo

Incidente e pesanti disagi per il traffico nel tratto autostradale tra Messina Boccetta e Messina Giostra. Un

autista che si dirigeva in direzione Palermo ha perso il controllo di un mezzo pesante che sbandando ha sfondato il guardrail ed è rimasto incastrato tra le lamiere che delimitano la carreggiata all’altezza del km. 10,500, poco prima de quartiere Ritiro.

Operazioni di rimozione a rilento

Le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della corsia stanno subendo rallentamenti per via del maltempo. Per chi si muove da Catania in direzione Palermo il Cas segnala al momento code e rallentamenti tra lo svincolo di Gazzi e quello di Boccetta, dove è stata istituita anche l’uscita obbligatoria, fino al termine delle operazioni. Lo svincolo è stato chiuso anche in entrata in direzione Palermo, ma è possibile utilizzare quello di

Giostra.

