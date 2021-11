Incidente, camion precipita dal viadotto: un ferito

MESSINA – Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina sull’autostrada Messina-Palermo.

Un camion che viaggiava in direzione Palermo, sul viadotto Sant’Angelo, per cause al vaglio della Polstrada di Sant’Agata Militello– ha urtato e sfondando il guardrail.

La dinamica

La motrice si è staccata dal rimorchio, precipitando nel viadotto, mentre il rimorchio ha oltrepassato le barriere ed è finito sulla corsia di marcia opposta, in direzione Messina. Tutto il carico è stato perso sul manto stradale. Risultano gravi le condizioni del conducente, un uomo di origini palermitane, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Patti e poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina.



