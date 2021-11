Sicilia, lavoro da sogno nel resort: come partecipare

I dettagli della figura ricercata, link per inviare la propria candidatura

SCIACCA – Lavoro da sogno nel meraviglioso resort gestito da Rocco Forte Hotels a Sciacca. Si tratta del Verdura, ecco i particolari. SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO DI LIVESICILIA

Rocco Forte Hotels, grande società proprietaria di esclusivi hotel di lusso a 5 stelle, ricerca per il Verdura Resort di Sciacca, un villas attendant.

Requisiti richiesti:

italiano fluente e livello d’inglese base;

esperienza pregressa come persona di servizio;

passione per il servizio e attenzione al dettaglio;

flessibilità sui giorni di lavoro;

capacità comunicative;

intelligenza emotiva;

collaborazione.

Per avere maggiori informazioni sulla figura ricercata, per conoscere nel dettaglio l’offerta lavorativa e per inviare la propria candidatura clicca qui.

