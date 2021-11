Whatsapp, arrivano le novità per i messaggi vocali

In estate WhatsApp ha lanciato la versione beta con l’agognato supporto multi-dispositivo. Ma le novità non si fermano qui.

Importanti aggiornamenti ci saranno per i messaggi vocali di WhatsApp che possono già essere accelerati durante la riproduzione. E proprio su questo fronte c’è ancora grande fermento, con varie funzionalità in fase di sviluppo come la trascrizione dei vocali e la possibilità di metterne in pausa la registrazione.

Scavando nel codice della beta di WhatsApp per iOS, come segnalato da WaBetaInfo, si può rinvenire una funzione inedita che va a rifinire e completare il quadro precedente. Se tutti possono già aumentare la riproduzione dei vocali fino a 2x, infatti, lo stesso non è possibile per i “messaggi audio”. La differenza tra i due contenuti è sottile: i messaggi audio infatti non sono altro che vocali inoltrati.

Se si riceve un vocale inoltrato, quindi, allo stato attuale delle cose non risulta possibile riprodurlo sfruttando le diverse velocità disponibili. Ecco, la novità in arrivo sta proprio qui: sotto la superficie della beta, come è reso visibile dall’animazione qui sopra, ci sono già le prime tracce della possibilità di scegliere se velocizzare la riproduzione anche per i messaggi vocali inoltrati.



