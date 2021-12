Palagonia, era Giuseppe Rizzo il ciclista morto in un incidente

CATANIA – Era molto noto a Scordia, città in cui viveva, Giuseppe Rizzo: è lui il ciclista che ieri, in circostanze ancora non chiare, si è schiantato con la sua bicicletta contro un camion fermo sulla statale 385 di Palagonia, in direzione Catania.

Sul corpo di Rizzo è stata disposta per la prossima settimana un’autopsia, che dovrebbe fare luce sulle cause dell’incidente.

L’incidente

In seguito all’incidente, avvenuto ieri mattina tra le 10:10 e le 10:15, Rizzo sarebbe morto sul colpo: i soccorritori, giunti sul posto con i Carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il tratto di strada in cui è avvenuta la tragedia è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni.

La comunità di Scordia, in cui la vittima era molto conosciuta, è sotto shock.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI