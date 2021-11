Incidente a Palagonia, c’è un morto: chiusa la statale 385

CATANIA – Un’altra vittima della strada. Questa volta l’incidente mortale è avvenuto a Palagonia. Non sono ancora chiare le dinamiche e cosa abbia provocato il decesso. Intanto a seguito del sinistro avvenuto all’altezza del km 31 è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 385 “di Palagonia” a Palagonia, in provincia di Catania.

Traffico deviato

Il traffico è deviato in loco. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI