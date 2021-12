Monopoli, Colombo: “Contro il Palermo sarà dura”

“Questa settimana la sfortuna ci ha colpito pesantemente, non riusciamo a recuperare Morrone e Fronsier e si aggiungono agli indisponibili Arena e Amlili, quest’ultimo ha avuto lo stesso infortunio di Borrelli. Siamo contati, ma avremo lo spirito giusto per fare una buonissima prestazione. La partita contro il Palermo sarà dura, speriamo di poter creare le stesse difficoltà anche agli avversari. Ogni gara di volta in volta cambia in base agli episodi. Se manteniamo alta l’attenzione difensivamente potremo dire la nostra. Il Palermo in casa ha incassato pochi gol, loro vorranno fare la partita. Risponderemo attraverso quello che siamo abituati a fare. In ogni gara prenderemo degli accorgimenti, stravolgere un’idea tattica che finora ha dato risultati è azzardato. Ci affideremo alle nostre certezze”. Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara contro il Palermo che si giocherà allo stadio “Renzo Barbera”. La sfida, in programma domenica 5 dicembre alle 20.30, è valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C.

Il tecnico dei pugliesi ha proseguito: “Non so dire se è un banco di prova definitivo o meno, sul percorso che ci aspetta arriveranno altre cadute. Essendo attualmente uno scontro diretto faremo in modo che si possa fare una grande prestazione. Noi non andiamo sicuramnte per perdere, anche se dovesse esserci una sconfitta non cambierebbe quello che abbiamo fatto finora e quello che vogliamo fare. Se vogliamo ambire a qualcosa di più dei nostri obiettivi iniziali questo potrebbe darci qualche indicazione maggiore. Da qui alla fine tante cose possono cambiare, in meglio o in peggio per tutti. Le nostre certezze derivano da un atteggiamento ben particolare a livello difensivo e nell’essere propositivi dopo aver conquistato la sfera”.



