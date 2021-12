Sicilia, nuova allerta gialla: in arrivo temporali, previsioni

PALERMO – Meteo, allerta gialla in parte della Sicilia, occhi puntati sulle province occidentali.

Le previsioni

L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, sabato 4 dicembre, venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulle zone costiere di Toscana e Lazio, in estensione dalla mattinata di domani, domenica 5 dicembre, a Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori occidentali, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Dalle prime ore di domani, domenica 5 dicembre, si prevedono, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Previsioni nazionali

Ilmeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 05 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso sul Triveneto con piogge in pianura e nevicate sopra i 4-600 metri. Più asciutto sul resto delle regioni, anche soleggiato. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un’accesa instabilità sulla Sardegna centro- occidentale con rovesci e neve a 900 metri. Locali piogge sul basso Lazio, Umbria e alta Toscana. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso da piogge e temporali su Campania, Calabria, Sicilia occidentale, Basilicata e tarantino. La neve scenderà sopra i 1400 metri. LUNEDI 06 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo isolate nevicate sui confini alpini fino in valle. Centro: La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse sulle regioni adriatiche, a carattere sparso su Umbria, Lazio e Sardegna. La neve scenderà a quote collinari dal pomeriggio. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso su gran parte delle regioni con precipitazioni diffuse, localmente temporalesche e nevose sopra i 1000m, ma con quote in calo. MARTEDI 07 DICEMBRE: Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno sulle regioni peninsulari e con nubi sparse in Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con qualche pioggia sulla Puglia centro-meridionale, sulla Sicilia settentrionale e più locale sulla Calabria e sul potentino. Eventuali nevicate a bassa quota.



