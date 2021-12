Green Tech: un grande team che si occupa di architettura del paesaggio, ricerca ed applicazione di nuove tecnologie

Green Tech nasce alla fine del 2017. E’ una società di architettura del paesaggio fortemente caratterizzata dalla ricerca ed applicazione di nuove tecnologie. Stiamo vivendo un’epoca in cui cambiamento e sostenibilità sono diventate parole chiave della nostra quotidianità. Siamo chiamati a un cambiamento delle nostre abitudini, per un futuro sostenibile, che ci permetta di non compiere gli errori del passato. E’ obbligatorio che, nell’epoca delle conurbazioni, in cui presto la maggior parte della popolazione mondiale vivrà in città, vi sia una risposta importante.

L’impatto benefico dell’elemento naturale sull’uomo in termini di benessere fisico e mentale, oltre che in termini estetici, è innegabile. In città purtroppo non è facile trovare aree verdi a causa della limitatezza degli spazi disponibili. Pian piano si sono diffuse soluzioni innovative che permettono, in maniera vincente, di svilupparsi su aree cementificate, sfruttando pareti e tetti di edifici e spazi anche piuttosto ridotti, ma offrendo risultanti gradevoli e soddisfacenti; essi inoltre contribuiscono alla funzione di isolante, mitigando le temperature, riducendo l’inquinamento acustico e ambientale. Bellezza, benessere a portata di terrazzo e balcone.

Alessandro Marino, paesaggista e direttore tecnico Green Tech, ci spiega gli errori più comuni di chi decide di creare un’area verde in autonomia: “Il fai da te, in realtà, non è affatto premiante, sia per mancanza di una conoscenza approfondita delle specie botaniche più adatte all’esposizione, al clima e alla zona stessa in cui si trova l’abitazione, ma soprattutto perchè creare un giardino verticale tecnicamente ineccepibile, esteticamente piacevole e in armonia con gli spazi circostanti diventa un’impresa impossibile se non si è professionisti del settore. I nostri progettisti si occupano di scegliere le essenze vegetali durante la fase progettuale in funzione dello specifico contesto ambientale, ponendo particolare attenzione all’esposizione solare, all’illuminazione naturale nonché all’aerazione del luogo, senza bisogno di pre-coltivazione e la manutenzione è equiparabile a quella di un comune giardino.

”Green Tech si occupa dello studio creativo dell’architettura del paesaggio; grazie al suo team costituito da agronomi, architetti e ingegneri, è in grado di ideare, e realizzare, soluzioni innovative e all’avanguardia per qualsiasi tipo di struttura, sia privata che pubblica. L’esperienza del suo team, unita al desiderio di portare innovazione, in maniera comunque armonica e rispettosa dell’ambiente, consente a Green Tech di progettare ambienti su misura, in cui l’aspetto naturale è parte integrante del progetto stesso. Innovazione, utilizzo di materiali di elevata qualità e professionalità sono i tasselli che rendono Green Tech un’azienda all’avanguardia.

Lo scopo principale è quello di consegnare, alle generazioni future, un paesaggio migliore e, decisamente più sostenibile. Siamo lieti di offrire un’ampia gamma di servizi ai nostri clienti che amano affidare i loro progetti ad un team competente, sia che si tratti di progettisti, sia che si tratti della meravigliosa squadra di manutentori. Green Tech, infatti, offre servizi che comprendono tutto ciò che ha a che fare con architettura e natura: dalla progettazione di aree a verde con la distribuzione della aree funzionali mediante l’inserimento di eventuali piscine e/o giochi d’acqua, orti ornamentali, giardini pensili su tetti o terrazzi, aree living, giardini terapeutici per cliniche e strutture pubbliche o private, impianti sportivi. Ha al suo interno tutte le maestranze necessarie per offrire al cliente una realizzazione chiavi in mano oltre alla manutenzione delle aree stesse, comprensiva di eventuali abbattimenti o potature di alberi con strumenti e macchinari di ultimissima generazione;

La Green Tech ha al suo interno anche un settore legato all’igiene ambientale il quale offre servizi di sanificazione e disinfestazione per pubblici e privati, particolarmente richiesto in questo periodo. Per scoprire tutte le possibilità offerte da Green Tech, sono disponibili il sito Green Teck e la pagina Facebook dedicata.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI