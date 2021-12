Meteo, weekend con pioggia e neve in gran parte dell’Italia

In Italia si prospetta un weekend con pioggia e neve a bassa quota e due perturbazioni in tre giorni. Il primo fronte colpirà l’Italia già nelle prossime ore, il secondo verrà pilotato da un vortice freddo che ingabbierà l’Italia in una sorta di trappola.

Nelle prossime ore, avere iLMeteo.it, le prime avvisaglie della perturbazione raggiungeranno la Sardegna e il Nord dove su Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia potrebbe nevicare debolmente fino in pianura. Dalle prime ore del pomeriggio la perturbazione avanzerà decisa verso le regioni tirreniche, il Nordest e il Sud con piogge battenti su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia e nevicate sugli Appennini sotto i 900 metri al Centro, a 1000 metri al Sud. I venti soffieranno sempre più forti e saranno di burrasca sulla Sardegna e sul Mar Tirreno”.

Nel corso di sabato, riferisce Sanò, l’ingresso della Bora darà vita a un vortice che si posizionerà sul Centro Italia. Il tempo sarà in forte peggioramento su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e poi sulle coste tirreniche del Sud. Venti in ulteriore rinforzo, di Maestrale a 100 km/h sulle zone occidentali, Libeccio al Sud e Grecale altrove. Quanto alla neve: sarà copiosa sui rilievi marchigiani, umbri, abruzzesi a 400 metri, come su Toscana e Lazio, sul resto degli Appennini a 800-1000 metri. Al Nord avanzerà l’alta pressione.

Domenica il campo anticiclonico acquisterà sempre più spazio mentre il vortice sarà costretto ad abbandonare l’Italia con le ultime forti precipitazioni su Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud. Da lunedì è prevista alta pressione prevalente e bel tempo per tanti giorni.



