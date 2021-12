Scuola, sfiorata tragedia: alunna precipita dalla finestra

In corso i rilievi per capire l'esatta dinamica dei fatti.

CATANIA – Una studentessa della prima media inferiore (11 anni di età) è precipitata dalla finestra della sua aula, posta al secondo piano dell’istituto “Raffaello Sanzio” a Tremestieri Etneo (zona Tivoli). Il fatto è accaduto circa alle ore 13.30, durante la fase di uscita dalla classe. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale, già presenti sul luogo per il servizio quotidiano predisposto per gestire il deflusso veicolare.

L’alunna è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro. All’arrivo dei sanitari, era vigile e rispondeva alle sollecitazioni di medici e infermieri. Dalle informazioni raccolte, trapela un cauto ottimismo dal pronto soccorso sebbene non sia stata ancora formulata una prognosi. Di certo c’è che le sono state riscontrate delle contusioni polmonari e una frattura all’altezza del bacino.

A quanto risulta, il padre era anche lui nel parcheggio in attesa di riaccompagnare a casa la figlia. Attualmente sono in corso le indagini per verificare la dinamica del fatto. A tutta prima, sembrerebbe un tragico incidente. Tuttavia sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la sequenza esatta dell’accaduto ed escludere ogni altra ipotesi. Intanto l’intera comunità scolastica è sotto choc.



