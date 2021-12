Milazzo, soldi per non diffondere il video erotico: due arresti

Un uomo e una donna in manette per estorsione

Hanno minacciato sui social network una persona che avrebbero divulgato un video in cui era ripresa in atti sessuali se non avessero ricevuto una somma di denaro. I Carabinieri a Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo ed una donna della provincia di Messina, per estorsione.

Le indagini

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno permesso di individuare i presunti estortori che, dopo aver fissato l’appuntamento con la vittima, nel momento in cui è stato consegnato loro il denaro, sono stati subito bloccati dai militari Gli indagati sono agli arresti domiciliari.

