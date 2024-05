Oroscopo del giorno: giovedì 23 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 23 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 23 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi potresti sentirti come un cavaliere senza cavallo, pronto a lanciarti in battaglie ma senza una direzione precisa. Le stelle ti consigliano di prenderti un momento per riflettere prima di agire impulsivamente. Consiglio delle stelle siciliane: “Calma, ca a chiù longa è a pinsata, a megghiu è a dicisioni.” Voto: 6

“Inutili a chiudiri li corna ‘nna tutte cosi, ci voli cchiù pacienza.”

♉ Toro

Ti senti come un carro armato in un negozio di cristalli: potente ma fuori luogo. Fai attenzione a non schiacciare le sensibilità altrui con la tua determinazione. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari ‘i petri pi non scunchiurari i pinzeri.” Voto: 7

“Spissu lu forzi nun è sempri la soluzioni megghiu.”

♊ Gemelli

Oggi sei come un giocoliere con troppe palline in aria. La tua mente corre più veloce delle tue mani. Cerca di concentrarti su una cosa alla volta. Consiglio delle stelle siciliane: “Fermati, pigghia fiatu e pensa.” Voto: 5

“Quannu troppu voli fari, nenti poi finisci.”

♋ Cancro

Oggi ti senti come un granchio fuori dall’acqua. Sei sensibile e vulnerabile, quindi cerca di proteggerti da situazioni troppo stressanti. Consiglio delle stelle siciliane: “Sta attientu, cu lu cori ‘nmanu e la testa a postu.” Voto: 6

“Quannu ti senti debbuli, circati a forza intra di tia.”

♌ Leone

Il re della giungla oggi sembra più un gattino domestico. Sei alla ricerca di approvazione e affetto, ma non dimenticare il tuo valore innato. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun scurdari cu sì, ma ricorda ca ogni rosi avi li so spinni.” Voto: 7

“Anche i re hannu bisognu di ‘nni nuddari ogni tantu.”

♍ Vergine

Ti senti come un detective che ha perso il filo del caso. La tua solita precisione è messa alla prova, quindi rilassati e non essere troppo duro con te stesso. Consiglio delle stelle siciliane: “Cerca di nun fari troppu, ogni tantu molla.” Voto: 6

“Li cosi non su’ sempri comu pinsamu, pigghia lu tempu pi capirili.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 23 maggio 2024

♎ Bilancia

Sei come un equilibrista su un filo sottile, cercando di mantenere la pace tra tutti. Fai attenzione a non perdere l’equilibrio cercando di accontentare tutti. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scantari di dire no quannu è necessari.” Voto: 8

“‘Nnu certu puntu, a paci si trova ‘mpiru di tia.”

♏ Scorpione

Oggi potresti sentirti come un vulcano pronto ad esplodere. Mantieni il controllo e canalizza questa energia in qualcosa di costruttivo. Consiglio delle stelle siciliane: “Manteni la calma, lu focu ‘nutili fa dannu.” Voto: 5

“Nun fari ca la tua rabbia distruggi chiddu ca ami.”

♐ Sagittario

Sei come un arciere con una freccia che non trova il bersaglio. Concediti il tempo di riaggiustare la mira e riprova. Consiglio delle stelle siciliane: “Prendi fiatu e mira ‘ncapu, la freccia troverà la strata.” Voto: 7

“Ogni tantu è megghiu ripruvari ca arrinnirisi.”

♑ Capricorno

Ti senti come una montagna che deve affrontare una tempesta. La tua forza interiore ti aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari scuntintari di l’ostaculi, accoglili.” Voto: 8

“A forti sta intra di tia, usala comu scudo.”

♒ Acquario

Oggi sei come un aquilone che lotta contro il vento. Le tue idee innovative potrebbero non essere comprese subito. Persisti con pazienza. Consiglio delle stelle siciliane: “Continua a volari, anchi quannu lu ventu è contrari.” Voto: 6

“Li megghiu idei spissu su’ caputi dopu tempu.”

♓ Pesci

Sei come un pesce fuor d’acqua, emotivo e un po’ confuso. Cerca un ambiente sereno per ritrovare la tua calma interiore. Consiglio delle stelle siciliane: “Riposati e circati l’armonia intra di tia.” Voto: 6

“Nun ti scurdari di picchì natavi, trova la to’ direzioni.”

Classifica di giovedì 23 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – Bilancia

3 – Leone

4 – Sagittario

5 – Toro

6 – Gemelli

7 – Cancro

8 – Vergine

9 – Acquario

10 – Pesci

11 – Scorpione

12 – Ariete



