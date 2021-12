Strade siciliane, un diciottenne lotta tra la vita e la morte

Siracusa – Lotta tra la vita e la morte un 18enne di Rosolini vittima di un nuovo incidente sulle strade siciliane a Natale. Il diciottenne, secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, era in sella al suo scooter mentre percorreva, poco dopo la mezzanotte, una delle strade del centro, quando ha avuto un impatto con una macchina.

Il ragazzo e’ stato sbalzato dalla sella, procurandosi delle lesioni piuttosto gravi, per cui si e’ reso necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova in prognosi riservata. I carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le cause e le responsabilità in questo incidente stradale.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI