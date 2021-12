Super concorso, 275 posti: vari profili professionali BANDO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentosettantacinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. SEGUI LA SEZIONE CONCORSI DI LIVESICILIA (GU n.1 03 del 28-12-2021)

L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentosettantacinque unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali, come segue: codice A – venticinque posti nell’area professionisti di seconda qualifica professionale, categoria professionale geometra, profilo professionale di professionista geometra, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica PII1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice B – centotrentuno posti nella categoria funzionari, area tecnica, profilo professionale di funzionario tecnico, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice C – cinque posti nella categoria funzionari, area tecnica, profilo professionale di funzionario geologo, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice D – due posti nella categoria funzionari, area tecnica, profilo professionale di funzionario statistico, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice E – due posti nella categoria funzionari, area tecnica, profilo professionale di funzionario tecnico esperto in fattori umani, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice F – dieci posti nella categoria funzionari, area tecnica, profilo professionale di funzionario informatico, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice G – settanta posti nella categoria collaboratori, area tecnica, profilo professionale di collaboratore tecnico, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice H – dieci posti nella categoria collaboratori, area tecnica, profilo professionale di collaboratore informatico, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice I – dieci posti nella categoria funzionari, area amministrativa, profilo professionale di funzionario amministrativo, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; codice J – dieci posti nella categoria collaboratori, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore amministrativo, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 – C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC.

E’ garantita pari opportunita’ tra uomini e donne per l’accesso al lavoro cosi’ come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – avviene tramite il presente avviso. Il testo integrale del bando e’ reso disponibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia www.ansfisa.gov.it – sezione Bandi di Concorso in Amministrazione Trasparente, oltre che sul Sistema (Step-One 2019) all’indirizzo internet: http://riqualificazione.formez.it/ I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente a mezzo del Sistema (Step-One 2019), pena la non ammissione al concorso, attraverso il Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID) o la Carta di identita’ elettronica (CIE), compilando l’apposito modulo elettronico sul Sistema (Step-One 2019), previa registrazione del candidato sullo stesso Sistema (Step-One 2019). La domanda di ammissione al concorso puo’ essere presentata per ciascuno dei codici del bando e in caso di partecipazione a piu’ codici, il candidato dovra’ presentare piu’ domande di ammissione, una per ogni specifico codice cui intende partecipare. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda di ammissione devono essere completati entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda di ammissione cada in un giorno festivo, il termine sara’ prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande di ammissione inviate entro le ore 18,00 di detto termine. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra’ versare, a pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro dieci per ogni codice di concorso al quale si chiede di essere ammessi, sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto Sistema (Step-One 2019). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e’ effettuata attraverso il predetto Sistema (Step-One 2019), con valore di pubblicazione di legge. In particolare, data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto Sistema (Step-One 2019) con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove scritte. Fermo quanto sopra, le disposizioni di legge applicabili, i requisiti di ammissione, le materie delle prove scritte, la valutazione dei titoli, le regole per la formazione della graduatoria finale ed ogni altra previsione sono stabiliti e regolati nel testo integrale del presente bando di concorso.



