Palermo, boom di contagi: 15 nuovi positivi tra i calciatori

PALERMO – Il club rosanero, tramite una nota ufficiale diramata sul proprio sito, ha comunicato che il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti in data odierna calciatori e staff del Palermo, in seguito all’annullamento dell’allenamento previsto, ha dato esito positivo per quindici giocatori e tre membri dello staff, che si aggiungono ai due calciatori positivi già comunicati in precedenza. Tutti gli interessati si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati, sempre nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti.



