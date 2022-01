Covid, cosa succede a scuola in caso di positività: le regole

PALERMO – Domani in gran parte d’Italia, ma non in Sicilia che ritarderà di tre giorni per permettere un tracciamento maggiore, riaprirà le scuole. In molti si sono già opposti perché il numero dei contagi tra i banchi può impennare vistosamente.

Intanto da parte del governo sono state stabilite delle regole per il rientro. Queste variano per ordine e grado:

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria:

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado:

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianzacon la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casinella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

