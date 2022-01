Covid, la Regione Sicilia chiarisce: chiusi anche gli asili nido

PALERMO – Covid: in Sicilia “vacanze” prorogate anche per gli asili. La Regione ha diffuso una nota di chiarimento regolativa ai provvedimenti sulle scuole in chiave anticontagio. L’assesorato guidato da Roberto Lagalla ha chiarito “che il provvedimento di proroga delle vacanze natalizie per tre giorni nelle scuole siciliane si estende anche ai servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni)”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI