Covid e scuola, l’Anci Sicilia: “Per riaprire servono dati certi”

“L’Anci ritiene che il rinvio nell’apertura delle scuole debba essere utilizzato per conoscere le nuove scelte nazionali, per accogliere dati certi su tamponi e vaccini, per riattivare il pieno funzionamento delle Asp e delle Usca, per creare centri vaccinali nelle scuole e reperire le mascherine FFP2”. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidete di Anci Sicilia. LEGGI ANCHE: Rientro a scuola in Sicilia, accordo trovato: sì al rinvio

Collaborazione tra scuola e strutture sanitarie

“La conoscenza di dati certi sulla pandemia e sull’evoluzione dei contagi è di fondamentale importanza per la concreta collaborazione tra le scuole e le strutture sanitarie anche per facilitare agli organi competenti l’attivazione di nuove strategie per limitare i contagi”, spiega. “L’assemblea dei sindaci – continua il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – si augura che si creino al più presto le condizioni ideali per fronteggiare in totale sicurezza la nuova e preoccupante fase pandemica senza dover ricorrere alle ordinanze sindacali. Riteniamo anche che la modifica del calendario scolastico debba includere le scuole dell’infanzia 0-6 anni e le strutture che offrono servizi educativi”. “Infine – conclude Orlando – in riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali Covid, i sindaci hanno rappresentato al governo regionale, alle Asp e alla protezione civile che non sono nelle condizioni di assicurare una piena collaborazione anche in relazione alla mancanza di dati e di un efficiente tracciamento, elementi indispensabili per lo svolgimento del servizio”.

