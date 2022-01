Covid, ecco le regioni italiane con più ‘no vax’

In Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, adesso si dovranno ‘cercare’ questi non vaccinati che ammontano a più di 2 milioni. Ma dove si devono cercare?

Secondo l’elaborazione di Lab24 la percentuale più alta (in rapporto alla popolazione) si trova in Sicilia: sull’Isola i no vax over 50 sono il 13,7% della platea vaccinabile. Quasi dieci punti in più rispetto alla più virtuosa delle Regioni in questa graduatoria, la Puglia (4,3%). In termini assoluti.

La Sicilia guida la classifica di chi non ha nessuna dose tra gli ultra cinquantenni. Sopra il tasso “no vax” del 10% si trovano altre cinque Regioni: Calabria (12,9%), Abruzzo (11,6%), Friuli Venezia Giulia (10,8%), Valle d’Aosta (10,7) e Liguria (10,1%).Nella parte opposta della classifica, oltre alla Puglia, il Lazio e il Molise, entrambe sotto la soglia del 5%. Complessivamente sono dieci le Regioni sopra la soglia nazionale dell’8,22%. La Lombardia è all’8,1%: su quasi 4,7 milioni di over 50 (la platea più popolosa tra tutte le Regioni) quelli con nessuna dose sono 381mila.

Se si scende nel dettaglio della platea over 50, si nota che la Calabria è la Regione con la percentuale più alta di non vaccinati tra gli ultra 80enni (16,5%) e i 70enni (11,7%); la Sicilia ha il primato tra i 60enni (12,7%) e i 50enni (14,6%). I cinquantenni rappresentano quasi la metà dei non vaccinati tra chi ha più di mezzo secolo d’età: 1,05 milioni su un totale 2,28 milioni.



