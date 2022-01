I dati Covid in Italia, più di 2 milioni di positivi

Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597. A dirlo è il bollettino girnaliero del ministero della Salute. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 101.762. Ieri erano stati 155.659. Le vittime sono invece 227, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 157.

Superata la soglia di 2 milioni di positivi al Covid, oggi l’incremento dei casi che si registra è a pari a 60.618 contagi in più rispetto ai ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.554.344 e i morti 139.265. I dimessi e i guariti sono invece 5.410.482, con un incremento di 56.560 rispetto a ieri.

Secondo i dati ministeriali, inoltre, i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 612.821. Ieri erano stati 993.201. Il tasso di positività è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri. Sono 1.606 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.340, ovvero 693 in più di ieri.

A ciò si aggiungono i dati pediatrici. Nelle ultime settimane “stanno aumentando i ricoveri nella fascia d’età sotto i 19 anni: i casi sono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio, e nello stesso arco di tempo di una settimana i ricoveri sono passati da 9423 a 10.082, ovvero oltre 600 in più, le terapie intensive da 263 a 268 ed i deceduti da 35 a 36″. Lo ha rivelato la presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Annamaria Staiano. Nella fascia 6-11 anni, afferma, ” i casi passano per lo stesso periodo da 343.634 a 392.040, i ricoveri da 1605 a 1711, dunque oltre 100 in più in 7 giorni, le intensive da 38 a 39 ed i decessi 9″.



