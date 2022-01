Super green pass, in vigore da oggi le nuove regole

ROMA – Super green pass, da oggi in vigore le nuove regole. Se non è un lockdown per i non vaccinati, poco ci manca. Secondo le norme in vigore da lunedì 10 gennaio, infatti, si potrà accedere solo col green pass rafforzato (quello rilasciato in seguito alla regolarità del ciclo di vaccinazione o in seguito a guarigione dal Covid) in bar, ristoranti, alberghi, piscine, ma anche sui mezzi di trasporto come bus, treni, aerei e navi. Si temono grossi disagi per i trasporti ferroviari, Trenitalia ha comunicato infatt la cancellazione di 180 treni regionali per un totale di 550 corse per il grande numeri di contagiati tra il personale.

Il super green pass sarà obbligatorio da oggi ovunque, tranne per accedere alle attività commerciali per i servizi essenziali. Una stretta senza precedenti per i non vaccinati che il governo Draghi ha varato con l’ultimo decreto in vigore da oggi. Super Green pass necessario, come anticipato, per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali anche all’aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), entrare in alberghi, partecipare a fiere, utilizzare impianti sciistici e per accedere a tutti i luoghi di socialità ed eventi sportivi e culturali.

Cambiano e vengono accorciati anche i tempi per l’inoculazione della dose booster di vaccino anti Covid. Da oggi sarà possibile infatti ricevere la terza dose già dopo 4 mesi l’ultima somministrazione e non più dopo 5 mesi, anche se questa è una possibilità e non un obbligo.

Intanto salgono a 15 le regioni italiane in zona gialla. Da oggi cambiano colorazione di fascia di rischio Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta, mentre la Lombardia – così come la Sicilia – rischia a breve di finire in arancione. Il premier Mario Draghi illustrerà alle 18 in conferenza stampa, con i ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, gli ultimi provvedimenti del governo.



Sempre da oggi cambiano le regole per tutti i passeggeri in partenza per voli nazionali. Previsto l’obbligo del super green pass per tutti ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione di esenzione medica. Sui voli è obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 come stabilito dalle ultime disposizioni previste dal Ministero della Salute.



