‘Fondone 2020’, Marino: “Abbiamo seguito l’unico percorso praticabile”

PALERMO – “In relazione al dibattito e alle polemiche sull’utilizzo del cosiddetto ‘Fondone’ – dichiara l’assessore Sergio Marino – è emerso con chiarezza che nel 2020 l’unico percorso praticabile è stato quello seguito da parte della Ragioneria, dalla Giunta e approvato dal Consiglio Comunale con il bilancio 2020 nel mese di dicembre dello stesso anno. Resta da decidere la futura destinazione di quanto oggi disponibile“. A dichiararlo è l’assessore al bilancio del Comune di Palermo Sergio Marino.

“Facendo seguito a quanto emerso nel corso del Consiglio Comunale di giovedì, infatti, ho provveduto tempestivamente a richiedere al Ragioniere generale il proprio parere in merito alle modalità e possibilità di utilizzo di questi fondi e, in particolare, per gli extracosti sostenuti da Rap nel 2020. Le somme ad oggi già utilizzate – è utile ripeterlo – sono solo quelle relative al 2020. Ancora una volta – continua Marino – si ribadisce che la procedura adottata rientra nella legittimità e corrisponde alle finalità della legge istitutiva del Fondone. Quanto all’utilizzo futuro di tali somme per sostegni alle attività produttive, all’epoca dell’adozione e predisposizione degli atti – spiega ancora l’assessore – non erano disponibili le FAQ del Ministero, che risalgono al gennaio 2021, che aprivano ad una possibile utilizzazione“.

“Nel mese di Agosto 2021, quindi successivamente all’adozione del Bilancio 2020, la Ragioneria Generale ha riscontrato un’ipotesi di utilizzo di somme destinate alle attività produttive, grazie a una deliberazione della Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, che consente la possibilità di apertura alle imprese, a condizione che il Comune si doti di proprio regolamento. Regolamento che, come è di tutta evidenza, nel 2020 non esisteva. Il suddetto regolamento è stato già inviato nel Dicembre 2021 e sta in atto seguendo l’iter per arrivare all’esame del Consiglio Comunale.Dopo la approvazione di tale regolamento – ha concluso l’assessore – potranno concretizzarsi eventuali interventi in favore delle attività produttive”.



