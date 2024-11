Recepita la norma proposta dalla Dc

PALERMO – “Il 7% in più alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali”.

La Regione Siciliana ha recepito una norma voluta dalla DC. In particolare dai deputati Ignazio Abbate e Carmelo Pace.

Norma che è stata appoggiata dai componenti della conferenza dei capigruppo e che è stata inserita tra gli articoli del maxi emendamento governativo come unico provvedimento ordinamentale presente nella norma.

“Il 7% in più alle strutture riabilitative”

Il provvedimento prevede l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici. Nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo.

“È un primo adeguamento”

“Si tratta – commenta l’On. Ignazio Abbate – del primo adeguamento delle rette dopo le significative riduzioni operate nel comparto in esecuzione del Piano di Rientro il triennio 2007 – 2009. Abbiamo voluto fortemente questo aumento adeguandolo al costo della vita attuale.

Così potremo dare maggiore dignità lavorativa ai tanti addetti al servizio che operano all’interno delle strutture siciliane”.

La manovra è stata approvata dall’Ars nella giornata di giovedì 7 novembre.