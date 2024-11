Un assestamento che vale 500 milioni di euro

PALERMO – Semaforo verde dell’Ars alla manovra. Con 33 voti favorevoli, 19 contrari e tre astenuti l’Assemblea regionale ha approvato il disegno di legge che movimenta circa 500 milioni di euro: somme da impegnare necessariamente entro la fine del 2024.

Poco prima del voto finale, Sala d’Ercole aveva approvato anche il maxi-emendamento del governo con una serie di misure aggiuntive, come il contributo ‘una tantum’ di cinquemila euro in favore delle famiglie a basso reddito. La norma istituisce un fondo presso l’Irfis FinSicilia con una dotazione di trenta milioni di euro. I beneficiari del fondo saranno destinati ad attività socialmente utili. Toccherà alla Giunta varare con una nuova delibera le regole per l’ottenimento del bonus.

Feeling tra De Luca e il governo

Sull’assegno di povertà il governo ha trovato sulla sua strada anche la collaborazione di Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord ha proposto una modifica che introduce il lavoro in favore dei Comuni per i percettori dell’assegno Proposta accettata di buon grado dal governatore Renato Schifani, che ha dato atto al suo ex avversario delle Regionali del clima costruttivo di collaborazione.

Schifani: “Dialogo anche per la Finanziaria”

“Un assestamento di bilancio che guarda alle emergenze, come la siccità, alla crescita e al sociale – ha affermato il presidente della Regione conversando con i cronisti in sala stampa -. Siamo stanchi ma soddisfatti”.

Il governatore Renato Schifani durante una pausa dei lavori dell’Ars

Poco prima, in aula, il governatore aveva ringraziato il Parlamento per l’atteggiamento di dialogo tenuto durante tutto l’esame della manovra: “C’è stata una ottima interlocuzione con il Parlamento, non potrà che essere così anche in occasione della legge di stabilità. Ciascuno di noi ha le proprie idee e le proprie ideologie ma occorre sempre avere rispetto per gli altri. Un rispetto che in questa occasione ho vissuto in maniera maggiore verso la mia persona, e di questo ringrazio il Parlamento”. E infine: “In questi giorni mi sono arricchito grazie alla partecipazione al dibattito, ho conosciuto molti di voi e ho potuto fare in modo che un rapporto politico possa diventare anche rapporto umano”.

Galvagno: “Bene il dialogo col governo”

Dello stesso tenore anche le parole del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che ha ringraziato il governatore: “Il presidente della Regione è stato qui per tre giorni. Ha dato testimonianza di un confronto diretto con tutte le forze politiche. Un’apertura importante per la nostra terra dal momento che affronteremo anni difficili in cui dovremo fare scelte importanti”.