In manette un 26enne

CANALE MONTERANO (ROMA) – Una donna di 80 anni è stata rapinata a violentata all’interno della propria abitazione. Un ladro si è introdotto nella casa della donna e dopo averla minacciata l’ha violentata sessualmente. È quanto accaduto lo scorso 2 agosto a Canale Monterano, comune della provincia di Roma.

I carabinieri, dopo alcuni giorni di indagini, hanno fermato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, indiziato dei reati di rapina e violenza sessuale ai danni della donna.

Il 26enne si è intrufolato nell’abitazione della donna e trovandosela davanti l’ha minacciata con un coltello. Prima le ha chiesto soldi, ma la donna si è rifiutata, così il ventiseienne, dopo le minacce, ha abusato sessualmente di lei.

Dopo la violenza sessuale, ha costretta la donna a recarsi allo sportello del bancomat del paese, le ha fatto prelevare 500 euro ed è scappato a piedi.

Subito sono partite le indagini dei carabinieri che, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e al sopralluogo nell’abitazione della donna, dove hanno rinvenuto tracce del ventiseienne, che si trovava agli arresti domiciliari.

