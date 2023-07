Ritorna il Barbablùfest, Schifani: “Cartellone di qualità”

Vinicio Capossela aprirà la rassegna.

PALERMO – Otto appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro nel Parco Archeologico di Morgantina, a pochi chilometri da Aidone, e di Villa romana del casale, a Piazza Armerina. La terza edizione di BarbablùFest, la rassegna nata nel 2021 da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, che vede anche quest’anno la direzione artistica di Giuseppe Dipasquale e l’organizzazione e la produzione di Terzo Millennio, andrà in scena dal 22 luglio al 5 agosto.

Arte e storia vanno a braccetto puntando su artisti di rilievo internazionale come Stefano Bollani e Vinicio Capossela, che aprirà la rassegna. “Un cartellone di altissima qualità – afferma il presidente della Regione siciliana Renato Schifani – in un sito archeologico, quale è quello di Morgantina, fiore all’occhiello dei Beni culturali della Regione, caso raro in Sicilia di città abbandonata dove si trovano monumenti ed edifici termali di età ellenistica, lo splendido teatro e una serie di case. È un’occasione imperdibile per i siciliani e per i turisti per visitare questo gioiello che racconta secoli di storia e di arte, godendo di straordinari spettacoli teatrali e musicali”.

“È con grande piacere che saluto la terza edizione di BarbablùFest, dopo il successo registrato nelle precedenti – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata – che conferma l’alto valore dell’iniziativa e della sua programmazione ricca di eventi nella splendida cornice del Parco Archeologico di Morgantina”. “Grazie ad un cartellone di qualità, ma soprattutto variegato – commenta l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato – diamo ulteriore slancio e impulso alla valorizzazione e alla fruizione di uno tra i più bei siti nel cuore della Sicilia. Un giusto connubio tra antichità, arte e modernità capace di dare impulso e produrre ricchezza per il territorio”.