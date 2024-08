A Balestrate va in scena l’eccellenza dell’enogastronomia. Dal 6 all’8 settembre Mango&Wine

Degustazione di mango fresco, cena a tema, visite in cantina e nelle coltivazioni tropicali, masterclass con sommelier professionisti. A Balestrate va in scena l’eccellenza dell’enogastronomia. Dal 6 all’8 settembre la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate organizza un evento per promuovere il territorio esaltando la sua storia e le tradizioni

La manifestazione è realizzata con il prezioso contributo di Lemon Sistemi Spa, società che si occupa di progettazione, fornitura e posa d’impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico rivolgendosi a clienti retail e società medio/piccole industriali e commerciali.

Ogni mattina previste viste in cantina e nei campi di mango su prenotazione al whatsapp 3331552350.

Il giorno clou sarà il 7 settembre quando nella centralissima via Meli sarà realizzata una fiera con cantine siciliane e produttori agricoli che offriranno la possibilità di degustare vini e mango fresco. Nel pomeriggio torna a esibirsi lo storico Ballo dei Pastori, gruppo folkloristico locale di danza acrobatica che ha oltre 200 anni di storia.

Il 6 settembre invece dal pomeriggio fino a sera sono previste masterclass con la presidente di Assosommelier Sicilia, Marilena Leta e il sommelier Daniele Siena. Infine domenica 8 di mattina escursione in catamarano degustando mango e vino.

Il programma dettagliato e le informazioni su www.terredellebalestrate.it

IL PROGRAMMA

6-7-8 settembre

Ore 10: Tour in cantina e nei campi di mango: durata di ogni visita circa un’ora con degustazione. Costo ticket: 12 euro

(Su prenotazione, info 3331552350)

Mostra della parrocchia Sant’Anna “Balestratesi per Balestrate: talenti da ri-scoprire”

Opere di artisti del territorio e parte del patrimonio librario conservato del fondo antico della biblioteca parrocchiale. Aperta nei giorni feriali dalle 17:30 alle 19:00, dal venerdì alla domenica dalle 21:00 alle 24:00. Gratuita.

6 settembre – via Meli

Ore 18,00: Degustazione mango fresco

Ore 18,15: Masterclass con Assosommelier:

“Il Catarratto e le sue sfaccettature” a cura di Marilena Leta

“L’aromaticità del Sauvignon Blanc” a cura di Daniele Siena

Ore 18,30: Presentazione del libro “Miti e leggende della geologia in Sicilia” di Valerio Agnesi.

Ne discute con l’autore Antonio Cusumano

Ore 18,30: Talk su agricoltura, vino e promozione

Ore 19,00: Live music

Ore 21: CENA A TEMA (Euro 27,00. Su prenotazione, info 3331552350):

Menù: Tartare di tonno rosso, dadolata di mango, cipolla croccante e olio al basilico;

Caciocavallo fritto, prosciutto crudo di maialino nero e mousse di mango;

Linguine con crema di mango alle acciughe di Sciacca, bottarga di muggine e mollica tostata;

Taco con gambero in tempura e guacamole di mango;

1 calice in abbinamento.

7 settembre

Ore 10,30: “Il mango colore del sole: un’esperienza alimentare”, rivolto ai bambini, a cura della biblioteca parrocchiale V. Evola, con la collaborazione del dott. G. Artale (Presso giardinetto parrocchiale).

Ore 18,00: ENOTECA IN FIERA – Presso via Meli (Enoteca Galante)

Degustazione mango fresco ed expo di cantine siciliane

Ore 18,15: Talk con esperti e produttori

– Incontro con Lemon Sistemi Spa sul tema delle Rinnovabili in agricoltura, scenari e opportunità



Ore 18,30: Esibizione de Il Ballo dei Pastori lungo il corso principale via Madonna del Ponte

8 settembre

Ore 10 dal porto – su prenotazione

Escursione in catamarano degustando vino e mango a bordo. In viaggio verso Castellammare, Scopello, Riserva dello Zingaro, con soste per il bagno e visite dei luoghi più belli della costa. A bordo pranzo leggero con panini, “pane cunsatu” e frutta, rientro alle 17.

(Su prenotazione, info 3331552350. Euro 50 a persona. Prezzo bambino euro 35 (dai 4 ai 12 anni).