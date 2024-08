A Baucina la Sagra del Grano-Street Food, tradizione e prodotti locali

Domenica 25 agosto

BAUCINA (PALERMO) – Storia, cultura, tradizione, promozione dei prodotti tipici, musica e sano divertimento. Sono gli ingredienti de ‘La Sagra del Grano – Baucina Street Food’, evento inserito nel cartellone estivo messo a punto dall’amministrazione comunale della cittadina palermitana e che si terrà domenica 25 agosto.

I due momenti della Sagra

La Sagra, giunta quest’anno alla sua settima edizione, mette insieme la cultura contadina, legata ai riti antichi del grano, con la valorizzazione dei prodotti tipici. Due, infatti, i momenti principali dell’evento che è realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Palermo e il patrocinio oneroso dell’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo: a partire dalle 17:30 la rievocazione storica della ‘Pisata’ e della ‘Spagghiata’; a partire dalle 18, invece, entrerà nel vivo il ‘Baucina Street Food Fest’.

Basile: “Scommessa vinta”

“Sette anni sono un traguardo importante per la nostra Sagra – dice il sindaco di Baucina, Fortunato Basile -. Una scommessa fatta di conoscenza della nostra storia e di promozione dei prodotti del territorio. Una scommessa che Baucina ha vinto. Ogni anno, infatti, la nostra città viene scelta da turisti e visitatori, incuriositi dalle rievocazioni storiche, per trascorrere una serata all’insegna della tradizione, del buon cibo prodotto dalle nostre aziende e della musica”.

La tradizione del grano

Nella prima parte della giornata spazio alla rievocazione della tecnica con cui i contadini separavano il frumento dalla paglia. Durante questa fase sarà possibile assistere a un’ulteriore rievocazione nel percorso che dal via Umberto I giunge, appunto, al luogo della ‘Pisata’: i visitatori si immergeranno in una strada d’un tempo e scopriranno come vivevano i baucinesi degli anni Cinquanta. In questa prima parte, inoltre, spazio ai laboratori del pane e della pasta.

“L’obiettivo è quello di far rivivere le tradizioni di un tempo – evidenzia la presidente della pro Loco Baucina, Maria Fiorentino -. Una passato che intendiamo tramandare alle nuove generazioni perché siamo convinti che un solido futuro non possa che poggiare su una profonda conoscenza delle proprie radici”.

Street-food e prodotti locali

La seconda fase della giornata, invece, sarà un tripudio di sapori grazie allo street food: protagoniste sei aziende del territorio con il loro cibo ‘made in Baucina’. Un momento importante di promozione per le aziende locali, che esportano il nome della cittadina palermitana nel mondo. Non mancherà, infine, la musica. Dalle 19 avrà avvio la consueta milonga di tango ‘Baucinas aires’, nella piazza principale, mentre alle 20:30 la serata continuerà con il sound di David Pollaci. Alle 22 sarà il tempo della comicità, con lo spettacolo di cabaret de ‘I soldi spicci’.