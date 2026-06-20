 Tragedia in Trentino, morta la 14enne Adele Cobelli
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A bordo della sua bici si scontra con un’auto: morta una 14enne in Trentino

Adele Cobelli morta incidente
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La giovane era una promessa del ciclismo
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

Tragico incidente in Trentino nel quale ha perso la vita la 14enne Adele Cobelli. La 14enne è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle 12.45 di oggi, sabato 20 giugno.

La giovane stava scendendo in bici lungo la strada e si è scontrata con un’auto che procedeva in salita, in direzione opposta.

L’impatto

L’impatto è stato violentissimo: la 14enne, che correva in bici con l’Asd Bike Movement Trentino Erbe, è stata sbalzata di sella e è caduta oltre il guardrail, finendo in un campo situato a margine della strada.

Subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati sul posto, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti: sul posto sono tutt’ora presenti gli agenti della polizia locale di Lavis per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, oltre ai vigili del fuoco di Lavis e al personale degli psicologi per i popoli.

Adele Cobelli era una talentuosa atleta dell’ “off roads”, lo scorso anno si era laureata campionessa provinciale tra le Esordienti Donne del secondo anno e, anche nell’attuale stagione, aveva conseguito risultati importanti anche fuori regione.

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