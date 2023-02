A Carini la MediTerraNea Cup Indoor, gara di apnea dinamica

Competizione valevole come prova di qualificazione per il Campionato Italiano e del Campionato Regionale Siciliano a Squadre di Apnea

2' DI LETTURA

CARINI (PA) – Andrà in scena domenica 19 febbraio 2023, presso la piscina Piano Monaco di Carini, la MediTerraNea Cup Indoor, gara di apnea dinamica con e senza attrezzi (DYN e DNF) e valevole come prova di qualificazione per il Campionato Italiano FIPSAS e come prova del Campionato Regionale Siciliano a Squadre di Apnea.

Base logistica che ospiterà le operazioni di accreditamento degli atleti partecipanti, le prove di gara e di premiazione finale è la piscina Piano Monaco, sita in Via Madonna delle Grazie, snc, 90044 Carini (PA).

La manifestazione, organizzata sotto l’egida della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee), del CONI e della CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) si svolgerà sotto la vigilanza dal Direttore di Gara, Alfonso Alaimo.

LA MEDITERRANEA CUP INDOOR

La struttura ospiterà gli atleti nella vasca al coperto, di 25 metri di lunghezza e 6 corsie che verranno divise nei due campi di gara (A e B). Un’unica giornata di gara, 44 gli atleti, 16 i MediTerraNei, 7 le squadre iscritte, 5 le città rappresentate (Palermo, Catania, Milazzo, Mestre e Torino), 1 coppa in palio per la miglior squadra e tante medaglie da assegnare.

Le discipline in cui gli atleti si cimenteranno, alla ricerca del record o del passaggio di categoria, saranno prove di nuoto in immersione e in apnea, con l’utilizzo delle due pinne, della monopinna o in stile rana subacquea.

L’evento sportivo nasce dalla volontà della ASD Mediterranea di dare continuità anche nel periodo invernale ed in piscina, alla manifestazione estiva che si svolge ormai da qualche anno, in acque libere nel mare di Cefalù. Rispetto delle regole e condizioni di massima sicurezza, di cui l’ASD Mediterranea fa il proprio fiore all’occhiello e per la quale sarà impegnato un team di assistenza e soccorso, composto da esperti Istruttori Safety, sempre pronti ad intervenire, che vigileranno sugli atleti e li assisteranno nei tentativi di record.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Domenica 19.02.2023

8:00 – Ritrovo presso la Piscina Piano Monaco di Carini, Via Madonna delle Grazie, per controllo documenti e perfezionamento delle iscrizioni;

08:30 – Briefing pre-gara degli Ufficiali di Gara con gli atleti.

Gara di Apnea Dinamica con e senza attrezzi (DYNP, DYN e DNF)

09:00 – Inizio riscaldamento;

09:30 – Inizio gara;

13:30 – Termine gara.

14:00 – Cerimonia di premiazione presso la medesima sede e terzo tempo;

15:30 – Fine manifestazione.

NB: Gli orari indicati potrebbero subire delle variazioni in relazione a esigenze tecnico organizzative. In ogni caso, qualora ciò dovesse avvenire, tali variazioni saranno tempestivamente indicate nelle forme opportune.