A Castelvetrano una tre giorni nel ricordo di Giovanni Gentile

Dal 29 al 31 maggio

CASTELVETRANO (TRAPANI) – La dialettica come relazione tra oggetti, considerando la realtà in relazione al soggetto che la pensa. E poi ancora la riforma del sistema scolastico, adottata tra il 1922 e il 1924 con una serie di decreti, e le cui fondamenta sono ancora oggi in vigore: obbligo fino a 14 anni d’età, la separazione tra licei scientifico e classico. Sono questi alcuni elementi che hanno contraddistinto la figura di Giovanni Gentile, filosofo, intellettuale e ministro nel primo governo di coalizione di Mussolini, che da domani – giovedì 29 maggio – e sino a sabato 31, sarà ricordato con una serie di iniziative nella sua città natia, Castelvetrano (Trapani).

È il primo importante appuntamento istituzionale dell’ultimo cinquantennio che si organizza a Castelvetrano per Gentile (l’ultimo fu nel 1975 al teatro Palme nei 100 anni dalla nascita) e a promuoverlo è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini, con la consulenza scientifica di Andrea Le Moli e Francesco Saverio Calcara e il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Ars. La tre giorni si aprirà giovedì 29 maggio, alle 9:30, al teatro Selinus di Castelvetrano.

Sarà proiettato il video che il ministero della cultura ha preparato lo scorso anno per gli 80 anni della morte del filosofo. A seguire gli interventi di Giuseppe Libero Bonanno e Andrea Le Moli dell’Università di Palermo. Nella sessione pomeridiana, con inizio alle 16:30, interverranno: Andrea Porcarelli, docente di Filosofia e Rosella Faraone, ricercatrice presso l’Università di Messina: modera Francesco Saverio Calcara.

Venerdì 30 maggio, alle 9:30, al Liceo Classico ‘Pantaleo’, intervento di Giuseppe Girgenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, modera Giuseppe Libero Bonanno. A seguire si terrà la visita al monumento dedicato a Gentile al Sistema delle piazze, alla casa natale e poi, di ritorno al liceo, sarà scoperta una lapida commemorativa.

Nel pomeriggio, dalle 16:30, interventi di Paolo Bettineschi dell’Università di Messina e Giuseppe Nicolaci dell’Università di Palermo: modera Leonardo Samonà. Sabato 31 maggio, alle 10:30, al teatro Selinus, presentazione del libro ‘Giovanni Gentile e la filosofia del Medioevo’, di Francesco Saverio Calcara, edito da Angelo Mazzotta; introduce e modera Giuseppe Libero Bonanno che dialogherà con Calcara Andrea Le Moli. Alle 16:30, ‘Gentile e la filosofia del Novecento: l’eredità e le critiche’, con gli interventi di Ernesto Galli Della Loggia e Marcello Veneziani; modera Franco Lo Piparo.

