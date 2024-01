A Cerami una “residenza teatrale”: è promossa da Mario Incudine

È il progetto “Cu resta arrinesci”

CERAMI (ENNA) – Costituire una residenza teatrale nel borgo di Cerami, nell’Ennese, per portare nomi illustri della cultura, della musica e del teatro. Il progetto di riscatto delle comunità dell’entroterra siciliano – che, purtroppo, da anni registrano un vero e proprio spopolamento demografico – prende il via da un’iniziativa dell’associazione Acers e da idee dell’artista Mario Incudine.

Un’orchestra giovanile

“Cu resta arrinesci” è il titolo del progetto vuole puntare sul borgo di Cerami per ripartire. “Dobbiamo riappropriarci della nostra identità, riscoprire la bellezza dell’essere siciliani partendo dal valore delle comunità – ha detto Incudine a un incontro di Acers all’auditorium comunale – grazie al fervore associazionistico di Cerami siamo già al lavoro per avviare un corso di teatro e musica per ragazzi proprio qui, creare un’orchestra giovanile e poi una vera e propria residenza teatrale con prove aperte al pubblico. La nostra rivoluzione è progettare un futuro di bellezza partendo dalle nostre comunità”.

Le nuove generazioni

“Il nostro sogno in grande – ha detto Domenico Proto, presidente di Acers – è quello di riuscire a mettere le basi per un futuro diverso delle giovani generazioni, che spesso da qui fuggono in cerca di maggiori opportunità di crescita e lavoro”.

