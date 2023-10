A Mondello l’VIII simposio regionale e nazionale  “Il Paziente al centro tra Medico e giusta cura”

Dott. Marcello Caruana

Sabato 14 ottobre presso la sala congressi Hotel La Torre di Mondello

Come ogni anno il Dott. Marcello Caruana, Direttore del corso, apre una finestra sulle novità delle patologie che riguardano il colon e il retto. Quest’anno, come tutti gli altri anni ci saranno relatori che provengono da presidi ospedalieri ed universitari da tutta Italia, i quali indicheranno le nuove linee guida e protocolli per le malattie colon -rettali.

Il congresso è aperto a Chirurghi specialisti, Medici di base ed infermieri. Il congresso è accreditato per i crediti formativi che saranno attribuiti ai partecipanti.

Quest’anno verranno trattati patologie neoplastiche del colon-retto con le loro complicanze e avversità, in via sperimentale il Dott. Andrea Neville Cracchiolo (Medicina iperbarica ARNAS) relazionerà sulle indicazioni reali e potenziali della terapia iperbarica per le risoluzioni di patologie non curabili chirurgicamente.

Il Prof. Carmelo Sciumè relazionerà sui tumori del retto e la chirurgia robotica; Il prof. Gaetano Gallo della Sapienza di Roma relazionerà sulle complicanze e le avversità nella chirurgia colon-rettale (errore o avversità).Il Dott. Biagio Macchiarella, relazionerà sulla chirurgia colo-rettale in pazienti obesi; il DOtt. Nicola Falco relazionerà sull’addome acuto e le perforazioni intestinali; Il Prof. Simone Orlandi (IRCCS Ospedale Negrar Verona) relazionerà sulla diagnostica (fistole perianali semplici e complesse). Il Dott. Francesco La Verde, Medico di base, relazionerà sull’approccio e ruolo del MMG con la malattia emorroidaria.

Moderatori del Congresso saranno il Dott. Marcello Caruana, direttore del conrso, il Prof. Sebastiano Bonventre, il Prof. Gianfranco Cocorullo, la Dott.ssa Veronica Bondì, il Dott. Giiuseppe Mastrandrea, Il Dott. Francesco Marino. Inoltre sarà presente al congresso una delegazione dell’Associazione Italiana Donne Medico. L’AIDM è una società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute di cui fanno parte donne laureate in Medicina e Odontoiatria. La caratteristica dell’AIDM è la multidisciplinarità delle associate che si adoperano a diffondere la medicina di genere, sia tra i professionisti della salute che tra la gente comune.Inoltre l’AIDM promuove approcci interdisciplinari che tengano conto anche derivanti dalle differenze di genere. Presidente Carolina VIcari. Relazionerà la Dott.ssa Antonietta Matina.

L’evento sarà patrocinato dalla Casa di Cura Macchiarella SPA, partner che ha supportato il congresso da 8 anni e inoltre sarà patrocinato dalla SICCR, Società Italiana di Chirurgia Colo- Rettale e dall’Associazione Siciliana Colo-Proctologia….noi ci siamo ASCOP.

In sede congressuale l’ASCOP il cui Presidente è il Dott. Caruana relazionerà sugli obiettivi della stessa associazione per dare un contributo alla diffusione di protocolli e linee guida sulle malattie Colon-Rettali., Iniziative sul territorio e divulgazione di materiale scientifico che puo’ essere disponibile sul sito della stessa ASCOP. Al Congresso parteciperà il rappresentante dell’OPI Palermo ( Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Palermo).