Oroscopo del giorno: sabato 4 maggio 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 4 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 4 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi ti senti pieno di energia, Ariete, ma purtroppo sembra che tutti i tuoi piani vadano in fumo. La tua voglia di agire è contrastata dagli imprevisti che ti capitano ogni due per tre. Forse è il momento di rallentare un po’ e prendere le cose con più calma. Voto: 5/10. Sei come una scintilla pronta a esplodere, ma oggi meglio prenderti un momento per riflettere. (consiglio delle stelle siciliane: “Chiddo ca si ‘nnamuratu di nuddu, nun ‘ngrisi ‘u cori, ma purtali ca t’arricchi.”)

♉ Toro

Oggi sembra che il mondo sia contro di te, Toro. Anche le tue azioni più semplici sembrano incontrare ostacoli insormontabili. Non ti preoccupare troppo, però, perché domani sarà un altro giorno. Voto: 4/10. Hai il toro addosso, ma non ti abbattere, ricorda che le cose migliori possono arrivare quando meno te l’aspetti. (consiglio delle stelle siciliane: “Chi dormi cu l’occhi aperti, poi, quannu si sveglia, ‘un sai addù ti trovi.”)

♊ Gemelli

Oggi potresti sentirti un po’ confuso, Gemelli. Le tue solite certezze sembrano vacillare e potresti trovarti a ripensare a molte delle tue scelte recenti. Cerca di non farti prendere troppo dall’ansia, le risposte arriveranno. Voto: 6/10. Sei come un doppio inganno, ma oggi lasciati guidare dalle tue intuizioni più profonde. (consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘un sacciu si aspetta, campa appittu.”)

♋ Cancro

Oggi è una giornata perfetta per passare del tempo con la famiglia, Cancro. Anche se potresti sentirsi un po’ emotivo, ricordati che ci sono persone intorno a te che ti amano e ti sostengono incondizionatamente. Voto: 8/10. Sei come un granchio sulla sabbia, protetto ma sensibile, goditi le coccole familiari oggi. (consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘un va cu la famigghia, ‘un sape cu’ piangi.”)

♌ Leone

Oggi potresti sentirti un po’ incompreso, Leone. Non tutti sembrano apprezzare il tuo entusiasmo e la tua determinazione. Non lasciare che ciò ti abbatta, continua a brillare anche se gli altri non lo capiscono. Voto: 7/10. Sei come il sole nel mezzo dell’inverno, splendente ma non sempre apprezzato, non smettere mai di risplendere. (consiglio delle stelle siciliane: “Nuddu è principi ‘nta so’ terra.”)

♍ Vergine

Oggi potresti sentirti un po’ fuori posto, Vergine. Le tue solite routine sembrano non funzionare e potresti trovarti a cercare nuovi modi per organizzare la tua giornata. Non avere paura di uscire dalla tua zona di comfort. Voto: 6/10. Sei come un libro ben ordinato, ma oggi lascia che qualche pagina si spiegazioni a caso, potresti trovare qualcosa di sorprendente. (consiglio delle stelle siciliane: “L’acqua a cavaddu si trova.”)

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 4 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi potresti trovarti a dover prendere decisioni difficili, Bilancia. Anche se vorresti piacere a tutti, ricorda che è importante ascoltare anche la tua voce interiore. Non temere di fare scelte che ti rendono felice, anche se non tutti concordano. Voto: 7/10. Sei come una bilancia che oscilla tra le opzioni, ma oggi affidati al tuo istinto, ti guiderà nella direzione giusta. (consiglio delle stelle siciliane: “Ciuri, ciuri, ciuri, ca sulu ‘u ventu ci ammura.”)

♏ Scorpione

Oggi potresti sentirti un po’ introverso, Scorpione. Preferisci mantenere le tue emozioni nascoste e rifuggi dagli sguardi indiscreti. Non c’è nulla di male nell’avere bisogno del tuo spazio personale, ma cerca di non isolarti troppo dagli altri. Voto: 6/10. Sei come un mistero avvolto nell’ombra, ma oggi concediti un raggio di luce, potresti trovare conforto nella condivisione. (consiglio delle stelle siciliane: “Sulu lu tempu parrà ‘a verità.”)

♐ Sagittario

Oggi potresti sentirti un po’ inquieto, Sagittario. La tua mente errante potrebbe portarti lontano dalle responsabilità quotidiane, ma cerca di non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine. La tua creatività potrebbe portarti verso nuove e interessanti direzioni. Voto: 8/10. Sei come un arciere che prende la mira, concentrati sul tuo bersaglio ma lascia spazio alla fantasia, potresti sorprenderti. (consiglio delle stelle siciliane: “L’occhiu del padruni è ‘u megghiu porciuni.”)

♑ Capricorno

Oggi potresti sentirti un po’ sotto pressione, Capricorno. Le aspettative degli altri sembrano gravare pesantemente su di te, ma ricorda che è importante anche prendersi cura di te stesso. Non sacrificare la tua felicità per soddisfare gli altri. Voto: 5/10. Sei come una capra sulla vetta di una montagna, ma oggi concediti una pausa dal peso delle aspettative altrui, la tua serenità è importante. (consiglio delle stelle siciliane: “Chiu cali ‘u sceccu e chiu ‘nta lava.”)

♒ Acquario

Oggi potresti sentirti un po’ distante dagli altri, Acquario. La tua mente è concentrata su questioni più grandi della vita e potresti avere difficoltà a connetterti con le persone intorno a te. Non trascurare però l’importanza delle relazioni personali. Voto: 6/10. Sei come un’onda solitaria nell’oceano, ma oggi avvicinati alla riva delle relazioni umane, potresti trovare conforto nella compagnia degli altri. (consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘un tasta, nun sape.”)

♓ Pesci

Oggi potresti sentirti un po’ sopraffatto dalle emozioni, Pesci. La tua sensibilità è alle stelle e potresti trovarti a navigare in acque torbide emotive. Cerca di non farti travolgere, prenditi del tempo per te stesso se ne hai bisogno. Voto: 7/10. Sei come un pesce nell’oceano profondo, ma oggi naviga con prudenza tra le correnti, potresti trovare la calma nel mezzo della tempesta. (consiglio delle stelle siciliane: “Chiù ci riallentamu, chiù ‘u pesciu scappà.”)

Classifica di sabato 4 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Cancro

2 – Sagittario

3 – Leone

4 – Bilancia

5 – Pesci

6 – Gemelli

7 – Vergine

8 – Scorpione

9 – Acquario

10 – Ariete

11 – Capricorno

12 – Toro



