A Monreale il Campionato Regionale di Società di Corsa su Strada Master

La competizione, sia maschile che femminile, assegna il titolo

2' DI LETTURA

MONREALE (PA) – Tutto pronto per la 2^ giornata di Enna in Pista valida come 7^ tappa del Circuito Interregionale Master “Stadion 192”.

La manifestazione sportiva organizzata da A.S.D. Lib.Atletica Bellia – A.S.D. Track Club Master CL e A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera si svolgerà sabato 18 giugno presso lo Stadio “T. Pregadio” di Enna e vedrà partecipare gli atleti e le atlete secondo il seguente programma tecnico: 50 metri esordienti M/F, 60 metri ragazzi/e, 80 metri cadetti/e, 100 metri all/jun/pro/sen/master M/F, 300 metri esordienti 5/8 M/F, cadetti/e, 400 metri all/jun/pro/sen/master M/F, 600 metri esordienti 10 M/F, 800 metri all/jun/pro/sen/master M/F, 1000 metri ragazzi/e, cadetti/e, 3000 metri all/jun/pro/sen/master M/F, Salto in Alto rag/cad/all/jun/pro/sen/master M/F, Salto in Lungo eso/rag/cad/all/jun/pro/sen/master M/F e Vortex esordienti M/F, ragazzi/e. Orario previsto per l’inizio delle gare alle ore 15.30.

Domenica 19 giugno a Modica Alta (Ragusa) si svolgerà il VII Memorial Raffaele Denaro organizzato dalla A.S.D. Il Castello Città di Modica. Alle ore 9 è previsto l’inizio delle gare giovanili per gli Esordienti M/FF negli 50 metri e Ragazzi/e e Cadetti/e nei 600 metri. Alle ore 10.30 inizierà la gara dei Master/Assoluti.

Previsto l’Urban Trail 6 km circa, con un giro di 1850 metri da percorrere 3 volte.

A Monreale (PA) all’interno dell’8° Per le vie di Monreale sempre domenica 19 giugno si svolgerà il Campionato Regionale di Società di Corsa su Strada Master Maschile e Femminile, valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Società di Corsa su Strada Master.

Sia per le donne che per gli uomini è prevista una prova unica per tutte le fasce di età sulla distanza di 10 km. Saranno premiate, a cura degli organizzatori, le prime 3 Società maschili e femminili. Le norme di classifica con i criteri di attribuzione dei punteggi per fascia d’età sono consultabili sul sito https://sicilia.fidal.it.