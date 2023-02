A Palermo arriva l’insegnante internazionale di danza Rosanna Brocanello

L’appuntamento è fissato per l’11 e il 12 febbraio. La fondatrice e direttrice dell’Opus Ballet terrà corsi di livello base, intermedio e avanzato

PALERMO – Insegnante e coreografa stimata in tutta Italia e anche all’estero, arriva a Palermo per uno stage di danza contemporanea Rosanna Brocanello. Genovese, fondatrice e direttrice del centro coreografico e della compagnia Opus Ballet di Firenze, membro di giuria a concorsi coreografici internazionali, Brocanello terrà due giorni di corsi all’Oxygen Fitness Place, di via Filippo Paruta 10. L’evento è patrocinato dall’ente di promozione sportiva Endas Sicilia. Lo stage si terrà sabato 11 e domenica 12 febbraio, tre i livelli: base, intermedio e avanzato.

“Rosanna Brocanello – dichiara Rosa Bonanno, membro della commissione settore Danza di Endas Sicilia – è una grande professionista, ho fatto un corso di formazione per insegnanti con lei di un anno e ho avuto l’occasione di confrontarmi con coreografi di livello internazionale. L’appuntamento di Palermo è un’occasione unica per affinare il proprio percorso. Durante lo stage inoltre saranno rilasciate delle borse di studio per partecipare al Summer Campus dall’1 al 14 luglio 2023 all’Opus Ballet di Firenze e per la Competition Danza Firenze che si terrà l’8 e il 9 luglio 2023 sempre nel capoluogo toscano”.