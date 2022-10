A Palermo il VII simposio regionale e nazionale “Il paziente al centro tra medico e giusta cura”

Dott. Marcello Caruana

1' DI LETTURA

Sabato 22 ottobre 2022, presso la Sala Congressi Hotel La Torre di Mondello, si terrà il VII simposio regionale e nazionale “IL PAZIENTE AL CENTRO TRA MEDICO E GIUSTA CURA”.

Come ogni anno, il Dottore Marcello Caruana, direttore del corso, apre una finestra su tutte le novità delle patologie che riguardano il colon ed il retto. Quest’anno, come quasi ogni anno, avremo relatori che provengono da tutta Italia, i quali forniranno nuove linee guida e protocolli per le malattie colon-rettali.

Il congresso è aperto a medici di base, medici chirurghi specialisti ed infermieri. Inoltre ai partecipanti, dopo avere compilato il questionario di apprendimento, saranno attribuiti n 9 di crediti formativi.

Quest’anno verranno trattati argomenti di attualità, come il trattamento delle fistole perianali, le patologie retto-anali sessualmente trasmesse, sindrome da resezione anteriore bassa (lars), tecniche a confronto sulla malattia emorroidaria e dissenergie del pavimento pelvico, fistole retto-vaginali e ragade anale con una lettura magistrale che riguarderà il passato, il presente ed il futuro di tale patologia.

Organizzatore dell evento è l’associazione siciliana di colon-proctologia (ASCOP).

Inoltre la Casa di Cura Macchiarella s.p.a. presenterà alla cittadinanza il nuovo centro multidisciplinare per la diagnosi e la cura dei tumori del colon-retto.

I relatori del congresso saranno: Prof. F. Arcanà (UCP Messina), dott.ssa V. Bondì (Casa di Cura Macchiarella Palermo), Prof. S. Bonventre (Policlinico universitario Palermo), dott. M. Caruana (Casa di Cura Macchiarella Palermo), Prof. A.Cascio (Ordinario malattie infettive Palermo), prof. G.Cocorullo (Policlinico universitario Palermo), dott. R. Di Lorenzo (Policlinico università Palermo); dott. G.Gallo (Università Sapienza Roma), dott. C. Geremia (UCP Messina), Dott. B.Macchiarella (Casa di Cura Macchiarella), dott. F.Marino (Ospedale Sant Antonio Abate Trapani), dott. G.Mastrandrea (Casa di Cura Candela Plaermo), dott. P. Meniero (Genova), dott. S.Orlandi (Ospedale Negrar Verona), dott. Trizzino (Policlinico universitario Palermo), dott.L Velci (Palermo).