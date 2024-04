A Palermo le riprese del nuovo film di Roberto Andò: strade chiuse al traffico

Numerosi divieti per consentire la realizzazione del film

PALERMO – La città di Palermo, ancora una volta, si trasforma in set cinematografico. Questa volta a girare le scene del proprio film sarà il regista Roberto Andò, che realizzerà “L’abbaglio”.

L’ufficio mobilità per permettere di realizzare delle scene, con l’ordinanza 448, ha disposto dal prossimo 23 aprile il divieto di transito e di sosta in alcune strade del capoluogo.

L’elenco delle strade chiuse

Piazza Vittorio Bottego, tratto compreso tra via Roma e via Bari: istituzione divieto di sosta con rimozione coatta lato destro del senso di marcia nel dalle ore 17 del 23 aprile 2024 sino alle ore 20 del 27 aprile 2024 e comunque sino a cessate esigenze.

Via Bari tratto compreso tra piazza Vittorio Bottego e via Antonio Borzi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 17 del 25 aprile 2024 sino alle ore 20 del 26 aprile 2024 e comunque sino a cessate esigenze.

A piazza Bologni è consentito l’accesso e la sosta di n.4/6 furgoni di scenografia in una porzione della piazza nelle ore e date sotto riportate: dalle ore 06 del 17 aprile 2024 alle ore 19 del 20 aprile 2024; dalle ore 10 del 30 aprile 2024 sino alle ore 01 del 02 maggio 2024; dalle ore 08 del 2 maggio 2024 sino alle ore 20 del 06 maggio 2024. I mezzi di produzione potranno transitare in Via Giuseppe Alessi tratto via Maqueda fino a Piazza Bologni contromano con l’assistenza obbligatoria della polizia municipale.

Via Dante tratto compreso tra il civico 165 e vicolo Malfitano: istituzione divieto di sosta con rimozione coatta nel lato destro seguendo il senso di marcia dalle ore 17 del 30 aprile 2024 sino alle ore 03 del 2 maggio 2024.

Piazza Verdi è consentito l’accesso e la sosta di sosta dei mezzi di produzione: dalle ore 07 alle 19 del 1 maggio 2024; dalle ore 07 alle ore 22 del 2 maggio 2024; dalle ore 07 alle ore 19 del 3 maggio 2024;

Salita Belvedere, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta: a fine strada per consentire la sosta n.1 Cherry Peaker e sul controviale che porta all’ingresso del parcheggio privato del cimitero di 3 mezzi della produzione, dalle ore 15 del 02 maggio 2024 sino alle ore 03 del 3 maggio 2024.

Via Sacra Famiglia tratto compreso tra via Resuttana ed il civico 9 del lato destro del senso di marcia lato sinistro intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17 del 02 maggio 2024 sino alle ore 01 del 4 maggio 2024 e comunque sino a cessate esigenze.

Piazza della Parrocchia istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta tratto compreso tra il Civico n. 1 fino all’incrocio con il civico n. 2 della via Leonardo Orlandino dalle ore 17 del 15 aprile 2024 sino alle ore 20 del 20 aprile 2024.

Intera Piazza Parrocchia dalle ore 17 del 2 maggio 2024 sino alle ore 20 del 6 maggio 2024.

Via del Fante, viale lato ingresso Stadio Delle Palme: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel dalle ore 17 del 02 maggio 2024 sino alle ore 02 del 4 maggio 2024.

Corso Calatafimi tratto compreso dal civico 213 fino all’incrocio con la via Amari Giuseppe Maggiore dal civico 221 al civico 213: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 17 del 03 maggio 2024 sino alle ore 19 del 4 maggio 2024;