A Partinico e a San Giuseppe Jato gli sportelli per la tutela giuridica e sociale

Accordo tra Comune, ex Provincia e Tribunale di Palermo

PALERMO – Sono stati inaugurati oggi a Partinico e San Giuseppe Jato gli Sportelli di prossimità per la tutela giuridica e sociale, un servizio promosso dalla Città Metropolitana di Palermo in collaborazione con il Tribunale di Palermo per avvicinare la giustizia ai cittadini e offrire supporto concreto alle persone più fragili. All’inaugurazione dell’avvio delle attività hanno preso parte il sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia e il sindaco di Partinico Pietro Rao e il Direttore Generale della Città Metropolitana Nicola Vernuccio.

Gli sportelli saranno operativi a San Giuseppe Jato il lunedì e il mercoledì dalle ore 9 alle 13 nella sede dell’ex Casa del Fanciullo di via Vittorio Emanuele 264, e a Partinico il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 13 a Palazzo dei Carmelitani, in corso dei Mille 252. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Consorzio Umana Solidarietà e della Cooperativa sociale Liberi di Intrecciare, ha l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto per persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità, e per tutte le famiglie che necessitano di supporto nelle procedure di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

Gli Sportelli di prossimità garantiranno servizi gratuiti di informazione e orientamento, assistenza operativa e supporto nella compilazione della documentazione, redazione dei ricorsi, gestione dei rendiconti, trasmissione telematica degli atti e raccordo diretto con la Cancelleria del Giudice tutelare, oltre all’assistenza nell’utilizzo dei portali ministeriali.

“L’avvio degli Sportelli di prossimità nei Comuni di Partinico e San Giuseppe Jato rappresenta un passo importante per rendere la giustizia più vicina ai cittadini e più accessibile, soprattutto per le persone che si trovano in condizioni di fragilità – ha dichiarato il sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla –. Si tratta anche di un buon esempio di collaborazione tra istituzioni, in questo caso tra enti pubblici e istituzione giudiziaria, che insieme lavorano per offrire servizi concreti ai territori e rafforzare la rete di protezione sociale”.

Con l’attivazione degli sportelli anche nei due Comuni dell’area metropolitana, la Città Metropolitana di Palermo e il Tribunale di Palermo rafforzano il proprio impegno congiunto nel promuovere servizi di prossimità e nel rendere il sistema di tutela giuridica più inclusivo, semplice e accessibile.