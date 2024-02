A Tremestieri Etneo promozione del Territorio e Spettacolo con Vigne Filanti

Il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando sempre in prima linea per la promozione del territorio e delle risorse locali.

⁠Sindaco, ancora una volta Tremestieri coniuga spettacolo e territorio con un evento pensato appositamente per valorizzare i vini etnei.

•⁠ ⁠Si, anche in questa occasione abbiamo pensato di organizzare 3 serate che attraverso lo spettacolo mettessero al centro dell’attenzione il nostro territorio ed in particolare i vini dell’Etna.

•⁠ ⁠Un cammino già iniziato con grande successo…

•⁠ ⁠Proprio nel periodo natalizio abbiamo sperimentato questo tipo di evento ed è stata una piacevole scoperta. Sono convinto che abbinare lo spettacolo con il racconto del territorio sia un’azione vincente e per questo abbiamo proseguito in questa direzione.

•⁠ ⁠Anche in questa iniziativa c’è il coinvolgimento globale del territorio di Tremestieri a testimonianza del fatto che la sua è un’azione capillare ed inclusiva.

•⁠ ⁠Abbiamo scelto con la mia giunta di rendere protagonista la gente di tutte le zone di Tremestieri per questo a Dicembre abbiamo coinvolto prima la zona di Canalicchio grazie alla disponibilità del Campus Don Bosco, vera eccellenza del nostro territorio, poi la Chiesa Madre grazie al nostro don Gaetano ed adesso altre 2 importanti realtà aggregative Tremestierisi quali il Centro Diurno, recentemente risistemato ed il nostro accogliente Palmento Villa Immacolata.

•⁠ ⁠Lei crede fortemente nei prodotti territoriali

•⁠ ⁠L’enogastronomia siciliana è un fiore all’occhiello della nostra terra ed a Tremestieri abbiamo avviato grazie all’assessorato regionale retto dall’onorevole Luca Sammartino un percorso virtuoso che vuole farci riscoprire le nostre tradizioni soprattuto in ambito vitivinicolo proprio per questo motivo reputo queste iniziative solo l’inizio di un cammino importante per tutti noi.

•⁠ ⁠Quando si è insediato ha trovato una situazione particolarmente complessa sotto tanti punti di vista oggi il peggio è alle spalle…

•⁠ ⁠Assolutamente si…quando venni eletto la situazione economica del Comune era catastrofica…oggi grazie al lavoro di tutti…alla grande oculatezza, al senso di responsabilità ed anche ai sacrifici fatti in questi anni guardiamo al futuro con vero ottimismo e siamo pronti alle sfide che ci attendono.

•⁠ ⁠Lei è un amministratore di lungo corso e nonostante questo dimostra sempre l’entusiasmo degli inizi

•⁠ ⁠Io mi sento privilegiato a ricoprire la carica di sindaco di Tremestieri e sento forte la responsabilità di rappresentare i miei concittadini, sono certo che la lealtà, la correttezza, la buona amministrazione alla fine paghino sempre. Negli anni abbiamo costruito una squadra fatta da amministratori seri coerenti e preparati che sono stati e sono la garanzia all’impegno che abbiamo preso qualche anno fa.

•⁠ ⁠Appuntamento quindi al 24-25 e 26 febbraio.

•⁠ ⁠Si, vi aspettiamo con Ruggero Sardo che anche questa volta è stato prezioso nel suggerirci come organizzare queste tre serate e con lui gli straordinari Gino Astorina, Gianluca Barbagallo e Massimo Spata che ci garantiranno tante risate prima delle Master Class sui vini dell’Etna tenute dal preparatissimo Sommelier Roberto Raciti.

Appuntamento alle 20.30 il 24 ed il 25 al Centro Diurno con lapresenza di Massimo Spata e Gino Astorina ed il 26 Febbraio al palmento Villa Immacolata con Gianluca Barbagallo. In tutte le serate saranno effettuate le Mastercard di vini dell’Etna con il sommelier Roberto Raciti presentate da Ruggero Sardo.