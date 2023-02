A18, incidente a Fiumefreddo: chiusa autostrada per Messina

Coinvolti un tir e una piccola autocisterna. La polizia stradale conferma la presenza di almeno un ferito.

FIUMEFREDDO – Un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, in direzione della città dello Stretto, poco prima dello svincolo per Fiumefreddo. I mezzi che si sono scontrati sono un tir che trasportava prodotti alimentari e una piccola autocisterna.

Il primo veicolo, che procedeva in direzione del capoluogo etneo, per cause in corso di accertamento è andato fuori controllo e ha attraversato lo spartitraffico dell’autostrada, finendo contro l’altro mezzo, che procedeva in senso opposto. Secondo quanto appreso da LiveSicilia, l’autostrada A18 in direzione Messina è stata chiusa e il traffico bloccato poco prima di raggiungere il punto dell’incidente, per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza.

Sono due, fino a questo momento, le ambulanze che sono arrivate sul posto. La polizia stradale del capoluogo etneo conferma la presenza di almeno un ferito che ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.