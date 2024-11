A2A assume giovani anche senza esperienza: requisiti e domanda

Offerte di lavoro e stage retribuiti in tutta Italia

A2A, azienda leader nei settori energetico, ambientale, del calore e delle reti, ha annunciato nuove opportunità di lavoro per diplomati, laureandi e laureati, offrendo sia assunzioni che stage. L’azienda, che opera in Italia dal 2008, è nata dalla fusione tra ASM e AMSA in AEM, diventando una delle realtà principali nel mercato dei multiservizi, con attività nell’energia, nell’ambiente, nelle reti e nel calore. Con sedi a Milano, Brescia, Bergamo e Pavia, e quotata in Borsa Italiana, oggi A2A è il secondo produttore italiano di energia elettrica e un attore di rilievo nel settore delle reti di distribuzione.

Piano di crescita e investimenti

Entro il 2035 A2A prevede di investire 22 miliardi di euro e di creare 7.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030. Questo piano ambizioso offre opportunità sia per i professionisti esperti sia per i giovani senza esperienza.

A2A assume: requisiti e offerte di lavoro

Le posizioni aperte comprendono profili in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Campania, in diverse aree strategiche. L’azienda è alla ricerca di figure nell’ambito ambientale, generazione e trading, smart infrastructures e corporate. Tra i ruoli attualmente disponibili troviamo posizioni come Data Scientist, Junior Innovation Specialist, Progettista reti distribuzione elettrica e molti altri, coprendo una vasta gamma di competenze e profili.

A2A offre anche stage retribuiti per giovani laureati e studenti, mirati a fornire esperienza pratica in vari ambiti aziendali come Diversity, Equity & Inclusion, gestione HR, e project management. I tirocini sono pensati per integrare il percorso formativo dei giovani con esperienze dirette sul campo, che possono durare dai 3 ai 6 mesi.

Ambiente di lavoro e sviluppo professionale

A2A sostiene che la chiave del successo risieda nella motivazione e preparazione dei collaboratori. Per questo l’azienda promuove un ambiente che incoraggia la comunicazione tra collaboratori e dirigenti, fornendo feedback costruttivi e opportunità di crescita. Ai dipendenti sono richiesti spirito di iniziativa, orientamento ai risultati e collaborazione. L’azienda offre formazione continua attraverso momenti di job rotation, affiancamenti e valutazioni delle performance, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze.

Inoltre, con la Digital Academy Evolution, A2A fornisce ai propri collaboratori competenze digitali avanzate, sostenendo un percorso di crescita all’avanguardia.

Opportunità per giovani e studenti

A2A è particolarmente interessata a inserire nuovi talenti, soprattutto laureati in discipline come ingegneria, economia e giurisprudenza, coinvolgendoli in percorsi di carriera nei settori tecnico-operativo, corporate e commerciale. Gli studenti hanno l’opportunità di accedere a stage formativi, inclusi percorsi per ottenere il patentino per generatori a vapore.

L’azienda partecipa inoltre a career day ed eventi universitari per incontrare i giovani talenti, collaborando con le principali scuole di management e di specializzazione.

A2A assume: come presentare la domanda

Le selezioni prevedono test, colloqui individuali e sessioni di Assessment Center, con l’obiettivo di valutare le competenze specialistiche e la motivazione dei candidati. Per i giovani neolaureati, l’assessment include test attitudinali e esercitazioni di gruppo per individuare risorse interessanti per future posizioni.

Chi è interessato a lavorare in A2A può consultare le posizioni aperte e candidarsi attraverso la sezione “A2A Lavora con noi” sul sito ufficiale. Una volta creato il proprio profilo, è possibile aggiornarlo in qualsiasi momento.

