 "Scelta non priva di amarezza". Abbadessa lascia la Dc
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Abbadessa lascia la Dc: “Scelta non priva di amarezza”

laura abbadessa
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L'annnuncio dell'ormai ex presidente regionale
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PALERMO – Laura Abbadessa lascia la carica di presidente regionale della Democrazia cristiana e, contestualmente, anche il partito. Lo ha annunciato con una nota.

Abbadessa lascia la Dc

“È una scelta maturata dopo profonda riflessione e non priva di amarezza – ha spiegato – perché nessuno si allontana con leggerezza da una storia, per quanto limitata nel tempo, alla quale ha dedicato energie, passione e impegno. Quando ho accettato questo incarico l’ho fatto nella convinzione che fosse ancora possibile contribuire a un progetto fondato sui valori del servizio, della responsabilità, della solidarietà e del bene comune”.

“Oggi, invece – ha proseguito Abbadessa – devo prendere atto che non vi sono più le condizioni per proseguire questo percorso in coerenza con i principi che hanno sempre guidato il mio impegno”.

Laura Abbadessa ha ribadito che “i valori della tradizione popolare e cattolico-democratica non appartengono a una sigla, a un simbolo o a una struttura organizzativa: appartengono a chi li vive, li testimonia e li traduce ogni giorno in azione concreta”.

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