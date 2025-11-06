Abbandono di rifiuti ad Agrigento: quindici persone a giudizio

In contrada Serra Ferlicchio a Fontanelle

AGRIGENTO – Accogliendo la richiesta della Procura, il Tribunale di Agrigento ha rinviato a giudizio quindici persone accusate di avere abbandonato rifiuti nella frazione di Fontanelle, in contrada Serra Ferlicchio, realizzando nel tempo una maxi discarica di circa 6.000 metri quadrati, contenente rifiuti di ogni genere — anche speciali e pericolosi — spesso incendiati per smaltirli illecitamente.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime “piena condivisione verso l’operato della magistratura e delle forze dell’ordine”. E aggiunge: “Si tratta di un segnale importante che conferma l’impegno concreto e continuo delle istituzioni nella lotta contro ogni forma di illegalità ambientale in varie zone della città. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Continueremo a contrastare con determinazione i trasgressori delle norme sulla raccolta differenziata e sul corretto smaltimento dei rifiuti, affinché il territorio di Agrigento sia sempre più pulito, sicuro e rispettoso del bene comune”.